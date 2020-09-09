Menajerimi Ara son bölüm izleyicisi ile buluştu. STAR TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 3. son bölümünde Dicle’nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy’a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay’ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay’ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar’ı oyuna gelmeye ikna eder. Peki, Menajerimi Ara 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 4. yeni bölüm fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı. Menajerimi Ara'nın 4. bölümüne şarkıcı Edis konuk oluyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dicle, Barış’ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle’nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle’yle Barış’a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum Ece’nin gözünden kaçmaz. İyi haberin kokusunu alan kadın Barış’ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?

Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris’in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy’a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.

Dicle’nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy’a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay’ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay’ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar’ı oyuna gelmeye ikna eder.

Kıraç, Dicle’yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle’nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle’nin hayal ettiği gibi geçmez.