Mendelevyum nedir, nerelerde kullanılır? Mendelevyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri İlk periyodik tablolardan birini oluşturan Dmitri Mendeleev'in adından türeyen element, yapay olarak elde edilmektedir. Doğada bulunmayan radyoaktif nadir toprak elementi olan mendelevyum, 1955 yılında Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Mendelevyum nedir, nerelerde kullanılır? Mendelevyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Bilimsel araştırmalar dışında herhangi bir ticari kullanımı bulunmayan element, transuranyum (uranyum ötesi) elementlerin dokuzuncusu, transfermiyum (fermiyum ötesi) elementlerin ilki olarak karşımıza çıkmaktadır. Mendelevyum nedir? Nerelerde kullanılır? Mendelevyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Mendelevyum Nedir?

Aktinit element serisinde bulunan mendelevyum, radyoaktif nadir toprak elementidir. Görünümü ve rengi hakkında elimizde net veriler bulunmamakla birlikte gümüş bir görünüme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Kimyasal reaksiyonlarda diğer radyoaktif geçiş metallerine ve bazen de bazı alkali toprak metallerine benzer şekilde davranmaktadır. Doğada bulunmayan yapay elementlerden biri olan mendelevyumun 16 izotopu vardır. En kararlı izotopu Md-258, 51,5 gün yarılanma ömrüne sahiptir.

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Mendelevyum Nerelerde Kullanılır?

Mendelevyum elementi doğada bulunmaz ve çok kararsız bir çekirdek yapısına sahiptir; bu sebeple de hem üretimi hem de tespit edilmesi zordur. Bilinen bir uygulama alanı yoktur. Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir.

Mendelevyum Simgesi

Elementin simgesi “Md” harfleriyle ifade edilmektedir. Sadece daha hafif elementlerin yüklü moleküllerle bombardımanıyla üretilebilmektedir. İzotoplarının hepsi radyoaktiftir. Periyodik tabloda aktinit fermiyumun sağında, aktinit nobelyumun solunda ve lantanit tuliumun altında yer almaktadır.

Mendelevyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Md” sembolüyle temsil edilmektedir. Sentetik olarak elde edilebilen elementlerden biri olan mendelevyumun belirlenen özellikleri de tahminidir.

Mendelevyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 13. elementi olarak karşımıza çıkan mendelevyumun atom numarası 101'dir. Yakın bir tarihe kadar mendelevyumun bileşiklerde sadece +3 veya +2 oksidasyon durumlarını alabildiği biliniyordu ancak son çalışmalar ışığında +1 oksidasyon durumunu da alabileceği bildirilmiştir. Bu durum resmi olarak kanıtlanmadığından dolayı sadece bir tahmin olarak değerlendirilmektedir.

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Mendelevyum Kullanım Alanları

Çok küçük miktarlarda üretilen element yalnızca bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Sentetik bir element olduğundan dolayı bilinen herhangi bir biyolojik rolü de bulunmamaktadır.

Mendelevyum Özellikleri

Erime noktası tahmini olarak 827 derece, kaynama noktası bilinmemektedir.

Mikrogram miktarlardaki aynştaynyum örneklerinden femtogram miktarlarda üretilebilmektedir.

Mendelevyumun ilk sentezi olan Md-256 izotopunun 17 atomu, her 3 saatte bir ya da üç atom olmak üzere bir gecede, bir deneyde üretildi. Her nükleer reaksiyonda Md-256 izotopu ve 1 nötron elde edilmiştir.

Mendelevyum, doğada bulunmadığı için nükleer reaksiyonlardan çok küçük miktarlarda üretilebilmektedir.

Sadece sınırlı bilim araştırmalarda kullanılabilir.

Bilimsel araştırma amacıyla ve ayrıca 256Md izotopunun kullanımıyla farklı elementlerin ve sulu çözeltilerin kimyasal özelliklerinin incelenmesi için kullanılır.

Mendelevyumun insanlar, hayvanlar ve bitkiler için bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır. Radyoaktivitesi sebebiyle toksik veya kanserojen olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun dışında yerkabuğunda üretilmediği takdirde çevreye herhangi bir etki yaptığı bilinmemektedir.

Einsteinium-253'ün helyum iyonlarıyla bombardıman edilmesiyle elde edildi. Metalin en kararlı izotoplarından biri olan mendelevyum-258'in yarı ömrü 51,5 gündür.

Alfa bozunması veya kendiliğinden fisyon süreci yoluyla Einsteinium -254'e bozunma eğilimindedir.

Doğal olarak oluşan izotopun yanı sıra, metalin kütle numaraları 245 ila 260 arasında değişen yaklaşık 16 sentetik izotopu vardır.

Metal, aktinit serisindeki elementlerinkine benzer özellikler sergiler ve ayrıca III oksidasyon durumuna sahiptir.

Çeşitli deneyler aynı zamanda II'nin ılımlı bir oksidasyon durumuna sahip olduğunu göstermektedir.

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