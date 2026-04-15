"Menderes Köşkü" ziyaretçilerini bekliyor

Ankara'daki Adnan Menderes Seyir Terası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Seyir Terası, Menderes'in inşaat sürecini izlediği nokta, halk arasında "Menderes Köşkü" olarak anılıyor. Bu alan, 2023 yılında Nallıhan Belediyesi tarafından turizmi canlandırmak amacıyla modern bir seyir terasına dönüştürüldü.

Sakarya Nehri vadisine hakim konumda bulunan teras, ziyaretçilere baraj gölü ve çevresini panoramik olarak izleme imkanı sunuyor. Doğa turizmi açısından gelişen bölgede yer alan seyir terası, özellikle gün batımı manzarası ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geldi.

Sarıyar Mahallesi Muhtarı Seyfi Hancı, tüm ziyaretçileri bölgeye davet ederek, "Doğayla baş başa kalmak ve eşsiz manzarayı görmek isteyen herkesi Sarıyar'a bekliyoruz" dedi.