DHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde ilk kez bir kulüp çalıştırıp, "Yolun çok başındayım" diyen genç teknik adam, "Simeone'yi çok beğeniyorum. Atletico'da çok büyük işlere imza attı. Onu örnek alıyorum. Liglerin en genç teknik direktörlerinden biriyim. Hedeflerim çok büyük. Öncelikle yuvam olan Menemenspor'da başarılar hedefliyorum. Bu kulüple neden Süper Lig'e çıkmayayım? Burada yapacak çok işimiz var. Kendimi Süper Lig'de kanıtlamayı çok isterim. Sonraki hayalim ise La Liga'da çalışmak. Ben ve ekibim futbolun tüm gerekliliklerini yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Futbol büyük okyanus, görecek çok şeyimiz var" diye konuştu.