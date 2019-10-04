Menengiç kahvesi tarifi, nasıl yapılır?

Menengiç kahvesi, diğer kahve çeşitlerinden farklı bir tada sahiptir. Bu yüzden her damak zevkine uymayabilir. Ancak sağlık için çok faydalı olduğunu hatırlatmak da yarar var.
Menengiç Kahvesi Tarifi Malzemeleri
- 1 Çay fincanı süt
- 2 Tatlı kaşığı menengiç Kahvesi
- 2 Çay kaşığı toz şeker
Menengiç Kahvesi Tarifi Yapılışı
- Süt ölçüden daha büyük bir cezveye konulur.
- Menengiç kahvesi ve şeker eklenir.
- Bu kahve türk kahvesi metoduyla ağır ateşte pişirilmez.
- Yüksek ateşte ve sürekli karıştırılarak menengiç kahvesinin iyice erimesi sağlanır.
- Kahvenin taneli olmasından dolayı, iyi erimediğinde ağza taneleri fazlaca gelebilir.
- Kaynayan kahve 1-2 dakika ocakta kaynatılarak, fincana alınır.
- Menengiç kahvesinin özelliği sürekli üzerinde kaymak birikmesidir.
- Bu kaymağı istemeyen olursa, kahvenin yanında bir tatlı kaşığı ve bir küçük tabak verilebilir veya süzgeçle fincana doldurulur.
- Bu kahvenin yanında menengiç taneleri veya çerezle servis yapılabilir, afiyet olsun.
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