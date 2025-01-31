Çoğunlukla yetişkinleri etkileyen meniere hastalığı, ortaya çıkma ve uzun süreli rahatsızlık süreleriyle ciddi bir kulak problemedir.

MENİERE HASTALIĞI NEDİR?

Meniere hastalığı, labirentit adı verilen iç kulağın bir bölümündeki anormallikten kaynaklanan, işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi şikayetleri ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Meniere hastalığının bir tedavisi yoktur ama uygulanacak tedavi yöntemleri ile semptomların kontrol altına alınması sağlanmaktadır.

MENİERE HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Meniere hastalığının görülme sıklığı 100,000’de 3 ila 500 arasında değişkenlik gösterir. Bu rahatsızlığın en sık tespit edildiği grup ise yaşlı ve beyaz tenli kadın hastalardır. Meniere hastalığının ortaya çıkmasındaki asıl neden şu an için net olarak ortaya koyulabilmiş değildir. Bu konuda çeşitli teoriler mevcut olup özellikle genetik ve çevresel faktörlerin etkisi üzerinde durulmaktadır.

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Meniere hastalığının belirtilerinin ortaya çıkışında iç kulaktaki endolenf adı verilen sıvının anormal düzeyleri etkilidir. Bu sıvı düzeyinin etkilenmesinde rol oynayan faktörler şu şekilde özetlenebilir:

- Anatomik anormallik veya kanallarda meydana gelen tıkanıklık nedeniyle sıvı drenajının bozulması,

- Bağışıklık sisteminin çeşitli durumlara anormal yanıt oluşturması,

- Viral enfeksiyonlar,

- Meniere hastalığına yatkınlığı artıran genetik faktörlere sahip olunması.

MENİERE HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meniere hastalığı ile birlikte oluşan belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Aynı zamanda meydana gelen şikayetler genellikle aniden ortaya çıkar. Şikayetlerin sıklığı ve süresinde de çeşitli farklılıklar söz konusu olabilir. Tıp dünyası ani başlangıçlı semptomların meydana gelmesini hastalığın atağı olarak değerlendirir. Klasik olarak kulakta dolgunluk hissi, dalgalanmalı işitme kaybı ve baş dönmesi olan ataklar vardır ve bu atakların süresi hastadan hastaya 20 dakika ile 24 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Ataklar sırasında ortaya çıkabilecek temel belirtiler ise şu şekildedir:

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1. BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO)

Vertigo olarak ifade edilen şiddetli baş dönmesi şikayeti, Meniere hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır. Vertigonun oluşması ile birlikte ortaya çıkabilecek şikayetler şu şekilde özetlenebilir:

- Kişi sabit duruyor olsa bile çevresinin dönüyormuş gibi olduğunu algılamaya devam etmesi,

- Bulantı, kusma. Meniere hastalarında vertigo atağının ne zaman meydana geleceğini önceden kestirmek oldukça zordur. Bu nedenle bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilerin vertigo ile ilgili ilaçlarını her zaman yakınlarında bulundurmaları oldukça önemlidir. Vertigo atağının belirtileri, araç kullanma, ağır iş makinesi kullanımı, merdiven çıkma gibi tırmanma eylemleri ya da yüzme gibi aktiviteler sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır. 2. KULAK UĞULTUSU Baş dönmesi başlamadan önce bazen kulakta dolgunluk hissi oluşabilir. Gerginlik, stres ve aşırı tuz alımı baş dönmesi ataklarını başlatabilir. Baş dönmesi atakları arasında hasta tamamen normal ya da hafif dengesiz olabilir. Hastaların %2’sinde bilinç kaybı olmadan denge kaybı ve yere düşme atakları olabilir. REKLAM 3. DALGALI İŞİTME KAYBI İşitme kaybı baş dönmesi olduğu dönemde olur ve kalın seslerdedir (alçak frekanslardadır). Hastalığın ilk zamanlarında baş dönmesi atakları sonrasında azalan işitme düzelir. Fakat ilerleyen yıllarda atak sonrasında da işitme kaybı kalıcı hale gelir. Dalgalanmalara ilk 5 yıl içinde daha çok rastlanır. 4. TİNNİTUS Devam etme eğiliminde olan rahatsız edici kulak çınlaması, Meniere hastalarında ortaya çıkan bir diğer belirtidir. Bu şikayet çınlama, ıslık, fısıldama veya uğultu şeklinde meydana gelebilir. Meniere hastaları tinnitus şikayetinden, özellikle yorgun olduklarında veya sessiz bir ortamda bulunmaları halinde daha fazla yakınırlar. MENİERE VE VERTİGO ARASINDAKİ FARK NEDİR? Özellikle atak döneminde 20 dakikadan 24 saate kadar sürebilen şiddetli baş dönmesi şikayeti tipik olarak görülen bir durumdur. Hastalar baş dönmesini “Oda etrafımda dönüyor” şeklinde tanımlayabilir. Meniere hastalığında vertigo ile beraber kulak dolgunluğu ve işitme azlığı eşlik edebilir. MENİERE HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI? Meniere hastalığının kalıcı ve tam etkili bir tedavisi yoktur. Hastalığın tedavi sürecinde belirtilerin kontrol altına alınmasına çalışılır. Kullanılan bir dizi tedavi yöntemi, vertigo ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak maalesef Meniere hastalığına bağlı işitme kaybına yönelik herhangi bir tedavi yoktur. Meniere hastalığında ilaç tedavisi temelde baş dönmesi ve buna bağlı mide bulantısı hissini azaltmaya, endolenf sıvısının birikimini engellemeye ve atakların sıklığını azaltmaya yöneliktir. Çeşitli ilaç tedavileri kulak içine yapılacak enjeksiyonlarla da uygulanabilmektedir. Öte yandan, ilaç tedavilerine dirençli ve bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen durumlarda cerrahi tedavi ile endolenf sıvısının drenajının sağlanması, denge bozukluğuna yol açan labirentin çıkarılması ve ilgili bölgedeki sinir yapısının ortadan kaldırılması mümkündür.