Menopoz bir hastalık değil, kadın hayatında üreme çağının bittiğini işaret eden doğal bir dönemdir. Kadınların adetten kesilme hali olan menopozun, dünya genelinde ortalama yaşı 45-50 arasında değişmektedir. Menopoz başlangıcı ile hormonların yenilenmesi ve devamlılığı olmadığı için kadında duygusal ve fiziksel olarak değişimler söz konusu olmaktadır.

Menopoz belirtileri nelerdir?

Menopoz; bir kadının 12 ay boyunca adet görmemesi ve doğurganlık sürecinin bitmesidir. Menopoz başlangıcı ile hormonların yenilenmesi ve devamlılığı olmadığı için kadında duygusal ve fiziksel olarak değişimler söz konusu olmaktadır. Menopoza girme yaşı 40-50 yaş arasında normal olarak kabul edilir.

Menopoz belirtileri

Adet düzensizliği veya kesilmesi; hormonların dengesizleşmesi ve adet aralarının uzaması ile ortaya çıkar. Süreklilik taşıyana kadar bir kaç ay olur yada bir kaç ay olmaz, sonrasında tamamen kesilir. Menopoza geçiş süresine perimenopoz denmektedir. Bu geçiş sırasında belirtiler 40 yaşından itibaren düzensiz adet kanamaları şeklinde oluşmaktadır.

Sıcak basmaları; genelde yüzde ortaya çıkar ve vücudun üst kısmında görülür. Sıcak basmaları vücuttaki östrojen seviyesinin düşmesi nedeni ile oluşmaktadır. Sık oluşması, seviyenin daha hızlı düşmeye başladığını göstermektedir. Bu sıcaklık basmaları ani ortaya çıkar ve çabuk yok olur.

Gece terleme olması; uyku arasında birden ortaya çıkan yoğun bir sıcak basmasıyla oluşan terlemelerdir. Uyku hiperhidrozu denilen bu durum hafif başlayarak yoğunlaşabilmektedir. Menopozda gece terlemeleri olması normal görülen bir akış sürecidir. Ancak başka sıkıntılar eşlik ediyorsa bir hekime müracaat etmek gereklidir.

Cinsel isteksizlik; androjen eksikliğine bağlı olarak gelişmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında menopoz belirtilerini azaltmak için kullanılabilen ilaçların yan etkisi de bu isteksizliğe etken olabilmektedir.

Vajinada kuruluk; azalan östrojen hormonu nedeni ile vajinal bölgede sıvı azalması ile nemlilik ortamı kaybolur bu durum kaşıntı ve tahrişe neden olabilmektedir. Vajinal kuruluk cinsel ilişki de sorun yarattığı için kadınları bu durumda çok fazla etkilemektedir.

Duygularda dengesizlik: Ani değişkenlikler oluşturan duygu dengesizliği yaşanabilmektedir. Gülerken ağlamak, neşeliyken hüzünlenmek gibi belirtiler oldukça etken olmaktadır. Hormonların etkisi ve östrojenin azalması ile bağlantılı bir durumdur.

Halsizlik: Sürekli kendini yorgun hissetme, konsantrasyon eksikliği ve sinirlilik hali ortaya çıkabilmektedir. Halsizliğin nedeni ise; hormonların hücrelere göre enerji ayarlamaması ile meydana çıkmaktadır. Günlük hayatı etkileyecek boyutlara kadar çıkabilmektedir.

Saç dökülmesi: Perimenopoz döneminde saçlarda kırılganlık, aşırı dökülme ve uzamama gibi sorunlar oluşur. Bu da östrojen seviyesinde oluşan azalmanın etkisidir.

Kilo alma: Hormonlardaki dengesizlik ile bel bölgesinde yoğun olmak üzere kilo alma baş gösterir. Östrojenin azalması ile; yağ depolama fazlalaşmaktadır. Egzersiz yapılması ile bu kiloları dengede tutmak gereklidir.

Uyku bozuklukları: Uykuda terleme olması ile uyanma ve uykuya tekrar dalmalar arasında uyuma zorluğu çekmeye neden olabilmektedir.

Diğer belirtiler; baş dönmesi, idrar kaçırma, konsantrasyon bozukluğu, alerjiler, şişkinlik, tırnaklarda zayıflama, çarpıntı, vücut kokusu, kaygı, sinirlilik, depresyon, panik atak, sindirim bozukluğu, karıncalanma, kaşıntı, göğüs ağrısı, baş ve eklemlerde ağrıdır.

Menopoz ağrıları bazen başka hastalıkların habercisi olabilmektedir. O nedenle bir kadın doğum uzmanına görünerek belirtiler ile beraber bazı önerileri almanız mümkün olacaktır.