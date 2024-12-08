SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

'Sandık Kokusu’nun 38. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Karsu, Bora ile yaşananlardan sonra ne yapacağını bilemezken Ayça, Hakan ile vakit geçirmeye başlıyor. Tanıtımın finalinde Karsu, Bora’nın gitmesini istemiyorken Bora’nın ne karar vereceği merak konusu oluyor.

'SANDIK KOKUSU’NUN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yaptı. Bora, Ayça ile arasında bir şey olmadığını Karsu’nun anlaması için Ayça ile konuşmaya karar verirken Ayça, Karsu’yu Bora ile ilişkisi varmış gibi kıskandırmaya devam etti. Ayça ile Bora’nın yürüyüş yapmasına bozulan Karsu, Bora’nın ikisiyle aynı anda ilgilendiğini düşündü. Tekrar üzülmek istemeyen Karsu, Bora’yı terslemeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Irmak ve Kıvanç yeni başlayan ilişkilerini huzurlu bir şekilde devam etti. Kıvanç, Irmak’tan yanına taşınmasını istedi. Hasan’ı Feryal’den kıskanan Filiz, Feryal’in Hasan’a samimi davranırken kendisine soğuk davranması sonucu iyice sinirlendi. Bora’nın ikili oynadığını düşündüğü için onun yemek davetini reddeden Karsu, kendisinin başka bir buluşması olduğunu söyledi. Randevu hakkında fazla bilgi veren Karsu, Bora’nın aynı mekana gitme ihtimali olduğunu öğrenince panikleyerek sahte bir randevu ayarlamak zorunda kaldı. Gülnaz’ın yardımıyla ayarlanan sahte randevuda çok içen Karsu, yemek boyunca Bora’yı dilinden düşürmedi. Karsu sarhoş olurken Bora’nın mekana gelmeyeceğini anlayınca da Bora’ya sesli mesaj attı. Bölümün finalinde Karsu yanındayken sesli mesajı fark eden Bora, Karsu’nun tüm engelleme çabasına rağmen mesajı dinledi. Bora’nın sesli mesajı dinledikten sonra vereceği tepki yeni bölüme olan heyecanı arttırdı.