Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de, CHP’li Çiğli Belediyesince yaptırılan, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi.

— Meral Akşener (@meral_aksener) October 25, 2020

AKŞENER, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Parka ağabeyinin adının verildiğinden habersiz açılışa katılan Akşener, ağabeyinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, yurttaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer de katıldı.