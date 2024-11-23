Alman üretici Mercedes-Benz, hafif ticari araç sınıfındaki elektrikli modeli eSprinter'ı Türkiye'ye getirdi.

Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, 2024 yılında pazar paylarını yüzde 13'ün üzerinde büyüterek 7 bin 607 adetlik satışa ulaştıklarını belirtti.

Satışların bu düzeyde devam etmesi durumunda 2023'ün üzerinde bir satış rakamı elde edeceklerini söyleyen Akdeniz, "2024 yılının ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde tarihimizde Sprinter ve Vito satışında tüm yılların en yüksek adedine ulaştık" dedi.

eSprinter ile hafif ticari araçlarda elektrikli çağa ilk adımlarını attıklarını söyleyen Akdeniz, "2026 yılından itibaren hayatımıza girecek modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile de elektrifikasyon stratejimizi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Böylece tüm yeni geliştirilen orta ve büyük hafif ticari araçlarımızın doğuştan elektrikli olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin de, eSprinter'ın 81 kWh ile 340 kilometreye ve 113 kWh batarya ile 478 kilometreye kadar mesafeyi kat edebileceğini belirterek, "WLTP şehir içi verilerine göre 530 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da özellikle şehir içinde çalışan birçok sektörün işini oldukça kolaylaştıracak" dedi.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

Lityum Demir Fosfat bataryası sayesinde aşırı ısınma ve termal kaçağa karşı daha fazla güven sağlayan eSprinter'ın, lityum iyon bataryaya göre daha uzun bir yaşam ve şarj döngüsüne sahip olduğunu vurgulayan Yeğin, aracın ekolojik ayak izi bakımından çevre dostu olduğunu belirtti.

ISI POMPASI İLE MENZİL KAYIBININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Yapılan açıklamaya göre, ön modül tek tip gövde şeklinde tasarlanarak tüm yüksek voltajlı bileşenleri kapsıyor ve aks mesafesi ve batarya boyutundan bağımsız olarak değişiklik yapmadan tüm araç çeşitleriyle birleştirilebiliyor.