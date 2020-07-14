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Şirketten yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak kampanyalar kapsamında; yerli üretim kamyon ve çekiciler için Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank’tan, her bir araç için 500.000 TL’ye kadar kredi kullanımı, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı ve altındaki Euro 6 çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonları, kargo ve hafif kamyon modelleri için 60 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,64 faiz oranının geçerli olduğu belirtildi

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye İş Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında ise hem Aksaray üretimi yerli hem de Wörth üretimi ithal kamyon ve çekici modelleri kampanya kapsamına alındı. Yerli üretim kamyon ve çekici modellerine 500.000 TL ve 36 aya kadar, yüzde 0,62 faizli ve ilk 6 ay ödemesiz kredi, Wörth Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Atego ve Actros 1832 marka ithal kamyonlar ise 500.000 TL ve 60 aya kadar, yüzde 0,87 faizli ve ilk 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunuldu

Kampanyaların, ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsadığı, müşteriler veya yetkili bayilerin, kredi başvurularını bankaların tüm şubelerinden yapabileceği belirtildi