Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,49 %-0,92
        DOLAR 41,2362 %0,19
        EURO 48,3687 %0,71
        GRAM ALTIN 4.756,89 %1,39
        FAİZ 40,78 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 54,38 %0,92
        BITCOIN 110.803,00 %-0,75
        GBP/TRY 55,7174 %0,64
        EUR/USD 1,1717 %0,58
        BRENT 65,50 %-2,22
        ÇEYREK ALTIN 7.777,52 %1,39
        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Türk’ten 21 yılda 20 bin burs - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz Türk’ten 21 yılda 20 bin burs

        Mercedes-Benz Türk'ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile yürüttüğü "Her Kızımız Bir Yıldız" programı 21 yılı geride bıraktı. 2004 yılında kız çocuklarının eğitim hayatlarına destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan program, bugüne kadar 63 ilde 6 bin 500'e yakın öğrenciye ulaştı ve toplamda 20 bine yakın burs sağladı. Program kapsamında her yıl yaklaşık bin öğrencin destekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mercedes-Benz Türk'ten 21 yılda 20 bin burs
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mercedes-Benz Türk, kız çocuklarının eğitim yolculuklarını desteklemek amacıyla 2004 yılında başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” programıyla 21'inci yılı geride bıraktı.

        Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile yürütülen iş birliği sayesinde program, bugüne kadar 63 ilde 6 bin 500’e yakın öğrencinin eğitimine dokundu ve yaklaşık 20 bin burs imkânı sağladı.

        Yapılan açıklamaya göre, program yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; kişisel gelişim, mentorluk ve kültürel etkinlikler aracılığıyla bursiyerlerin hayata daha donanımlı, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak katılmalarını hedefliyor.

        'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILACAK EN DEĞERLİ YATIRIM EĞİTİM'

        Konuya ilişkin konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Programda amacımız, kız çocuklarının eğitimine yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onlara güçlü bir gelecek vizyonu kazandırmak" dedi. Programımız sayesinde yalnızca bireylerin değil, ülkemizin geleceğinin de şekillendiğine inanıyoruz. Proje kapsamında; kız çocuklarını eğitimde eşit fırsatlara kavuşturmak, kadınların istihdama katılımını artırarak toplumda eşit fırsatlara erişmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılımında son 20 yılda büyük mesafe alındı. Ama gerçek hedefimize ulaşabilmek için, eğitime katılan kız çocuklarının istihdamda da güçlü şekilde yer almalarını sağlamak gerekiyor. Eğitimin ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel ise, "Her Kızımız Bir Yıldız, 21 yılı aşkın bir süredir yalnızca bir eğitim bursu programı değil; bursiyerlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir yolculuk oldu. İstanbul ziyaretlerinden kodlama eğitimlerine, mentorluk programlarından okul müfredatını destekleyen uygulamalara kadar uzanan geniş içerikli çalışmalarımız, bursiyerlerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine olanak tanıyor. Özellikle mühendislik ve mesleki eğitim alanındaki programlarımızla genç kızların istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyoruz" İfadelerini kullandı.

        Verilen bilgiye göre, şirket Mühendisliğin Yıldızları programı ile de mühendislik okuyan 20 genç kıza, EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi kapsamında ise 30 ilde 34 meslek lisesine destek veriyor.

        Bugüne kadar 4 binin üzerinde EML öğrencisi mezun olurken, bu yıl mezun olan 55 öğrenci bayi ve yetkili servislerde işbaşı yaptı.

        Aksaray’daki Etkinlik Merkezi’nde ise binden fazla öğrenciye, 25 gönüllü çalışan tarafından eğitim desteği sağlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları