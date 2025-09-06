Mercedes-Benz Türk’ten 21 yılda 20 bin burs

Mercedes-Benz Türk, kız çocuklarının eğitim yolculuklarını desteklemek amacıyla 2004 yılında başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” programıyla 21'inci yılı geride bıraktı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile yürütülen iş birliği sayesinde program, bugüne kadar 63 ilde 6 bin 500’e yakın öğrencinin eğitimine dokundu ve yaklaşık 20 bin burs imkânı sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, program yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; kişisel gelişim, mentorluk ve kültürel etkinlikler aracılığıyla bursiyerlerin hayata daha donanımlı, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak katılmalarını hedefliyor.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILACAK EN DEĞERLİ YATIRIM EĞİTİM'

Konuya ilişkin konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Programda amacımız, kız çocuklarının eğitimine yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onlara güçlü bir gelecek vizyonu kazandırmak" dedi. Programımız sayesinde yalnızca bireylerin değil, ülkemizin geleceğinin de şekillendiğine inanıyoruz. Proje kapsamında; kız çocuklarını eğitimde eşit fırsatlara kavuşturmak, kadınların istihdama katılımını artırarak toplumda eşit fırsatlara erişmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılımında son 20 yılda büyük mesafe alındı. Ama gerçek hedefimize ulaşabilmek için, eğitime katılan kız çocuklarının istihdamda da güçlü şekilde yer almalarını sağlamak gerekiyor. Eğitimin ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi.