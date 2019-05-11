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Mercedes CLA'nın ikinci nesli satışa sunuldu

Mercedes-Benz'in ilk kez 2013 yılında piyasaya çıkardığı 4 kapılı kompakt coupé modeli CLA, ikinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Bir dizel bir de benzinli olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle bayilerde yerini alan otomobilin fiyatının ise 301 bin 500 TL'den başladığı açıklandı

mercedes cla

Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki 4 kapılı coupé modeli CLA, yenilenen hali ile Türkiye'de satışa sunuldu. Bir benzinli bir de dizel motor seçeneği ile Türkiye'ye giriş yapan modelin 301 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı açıklandı.

İlk neslinin tanıtıldığı 2013’ten bu yana dünyada 750 bin adetlik satış rakamı elde ettiğ belirtilen CLA'nın, dünya pazarlar içinde en fazla Çin, Amerika ve Almanya’da satıldığı kaydedildi.

Otomobilin dış tasarımında markanın büyük boy 4 kapılı coupé modeli olan CLS'den izler dikkat çekerken, iç mekânda ise A Serisi'nden tasarım dili göze çarpıyor.

Mercedes-Benz’in yeni kompakt modelinde, önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm arttırılmış iz genişliği, alçaltılan ağırlık merkezi ve köşelere konumlandırılan tekerlekler gibi bir dizi farklılıklar bulunuyor.

Markanın ilk kez yeni A-serisinde yer verdiği MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, CLA'da da karşımıza çıkıyor.  Yeni CLA'da, aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, pre-safe plus, multibeam LED farlar gibi donanımlar yer alıyor.

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