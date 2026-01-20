Mercimek köftesi, etsiz olmasına rağmen besleyici yapısıyla ve güzel lezzetiyle öne çıkan geleneksel tariflerden biridir. Kırmızı mercimek ve ince bulgurun birleşimiyle hazırlanan bu lezzet, doğru oranlar kullanılmadığında dağılabilen ya da sert olabilen bir yapıya dönüşebilir. Oysa mercimeğin iyi pişirilmesi, bulgurun doğru şekilde şişirilmesi ve baharat dengesinin iyi ayarlanmasıyla güzel bir lezzet elde edilebilir. Yumuşak ama şekil alan ideal kıvamıyla birçok kişinin favorisidir. Evde yapılan mercimek köftesi tarifi son derece pratiktir.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Mercimek Köftesi tarifi internet üzerinde en çok araştırılan pratik tariflerden biridir. Söz konusu tarif, pişirme ve yoğurma aşamalarının dengeli ilerlemesini gerektirir. Mercimek köftesinde un ya da yumurta kullanılmaz. Kıvam, tamamen mercimek ve bulgur uyumundan elde edilir. Bu nedenle mercimeğin tamamen yumuşamış olması büyük önem taşır.

Baharatlar ve salça ise lezzeti belirleyen ana unsurlar arasındadır. Bu şekilde hazırlanan bir tarifle ortaya çıkan mercimek köftesi, ne ele yapışan ne de dağılan bir yapıya sahip olur. Servis sırasında marul yapraklarıyla sunulduğunda ise sofralara renk ve lezzet katmaya yardımcı olur.

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ Mercimek Köftesi malzemeleri de merak konusudur ve internet dünyasında yaygın olarak araştırılır. Ev ortamında mercimek köftesi yapmak için gerekli malzemeler oldukça sade ve ulaşılabilirdir. Klasik bir mercimek köftesi tarifi için gereken malzemeler aşağıda verilmiştir; 1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

1,5 su bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Kimyon, pul biber, karabiber, tuz

Yarım demet maydanoz

2-3 adet yeşil soğan

Yarım limon suyu Bu ölçülerle hazırlanan mercimek köftesi yaklaşık 4-6 kişilik servis sağlar. Baharat miktarları ise misafirlerin damak zevkine göre özgürce ayarlanabilir. MERCİMEK KÖFTESİ YAPIMI KOLAY MI? Mercimek Köftesi yapımı kolay mı? Bu köftenin yapılışı adımlar doğru takip edildiğinde son derece pratiktir. Fakat mercimeğin az ya da fazla pişirilmesi, köftenin kıvamını doğrudan etkileyebilir. Aynı şekilde bulgurun yeterince şişmemesi de köftelerin şekil almasını zorlaştıran faktörler arasındadır. Buna rağmen temel püf noktalarına dikkat edildiğinde mercimek köftesi yapımı zahmetsizdir. Özellikle kalabalık sofralar ve ani misafirler için kısa sürede hazırlanabilen kurtarıcı bir tariftir. MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Söz konusu köfte tarifinin yapılışına ilk olarak kırmızı mercimekleri bol suyla yıkayarak başlayabilirsiniz. Ardından şu adımlar takip edilebilir; Yıkanan mercimekler tencereye alınır, üzerine 2 su bardağı su eklenir ve mercimekler suyunu çekip tamamen yumuşayana kadar pişirilir.

Pişen mercimeklerin altı kapatılır ve sıcakken ince bulgur eklenir.

Ardından tencerenin kapağı kapatılır ve bulgurun şişmesi beklenir.

Bu arada kuru soğan ince ince doğranır ve zeytinyağında pembeleştirilir.

Üzerine domates ve biber salçası eklenerek kısa süre kavrulur.

Hazırlanan salçalı karışım mercimekli bulgura eklenir.

Baharatlar ve tuz ilave edilerek karışım yoğrulur.

Ilıdıktan sonra ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz ve limon suyu eklenir.

Karışım son kez yoğrulduktan sonra köfte şekli verilerek servis edilir. Afiyet olsun! MERCİMEK KÖFTESİ PÜF NOKTALARI Mercimek Köftesi yapılışı için belli başlı püf noktalar vardır. İşte söz konusu tarihte dikkat edilmesi gereken püf noktalardan bazıları; Mercimek köftesi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası mercimeğin tam kıvamında pişirilmesidir.

Mercimek diri kalırsa köfte sert olur, fazla sulu olursa şekil almakta zorlanır.

Bulguru ekledikten sonra mutlaka kapağı kapalı şekilde dinlendirmek gerekir.

Baharatlar yoğurma sırasında yavaş yavaş eklenmeli ve tat dengesi kontrol edilmelidir.

Yeşillikler karışım çok sıcak değilken eklenmelidir. Aksi hâlde renk ve aroma kaybı yaşanabilir. Bunlara ek olarak servis öncesinde mercimek köftesini buzdolabında kısa süre dinlendirmek kıvamının daha iyi oturmasını sağlar. MERCİMEK KÖFTESİ NEDEN DAĞILIR? Peki mercimek köftesi nasıl dağılır? Bu tarifte mercimek köftesinin dağılmasının en yaygın nedeni, mercimek ve bulgur dengesinin doğru ayarlanmamasıdır. Mercimek fazla sulu kalırsa karışım toparlanmaz ve şekil verirken dağılabilir. Aynı şekilde bulgur yeterince şişmeden yoğurma aşamasına geçilmesi de kıvam sorununa yol açar. Öte yandan baharatların ve salçanın fazla eklenmesi, köftenin yapısını gevşeterek dağılmasına neden olabilir. Bu tarifte karışımın yoğrulma süresi de önemlidir. Yeterince yoğrulmayan mercimek köftesi bütünlük kazanmaz. Doğru oranlar ve sabırlı yoğurma ile mercimek köftesi ideal kıvamına ulaşır.