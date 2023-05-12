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Mergim Berisha için flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak yolladığı Mergim Berisha'nın opsiyonu kullanılacağını açıklayan Ausbursg, onu daha sonra daha yüksek bir bedelle başka bir takıma satmayı planlıyor

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  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'den beklentilerin altında kalarak Alman ekibi Ausburg'a kiralık olarak giden Mergim Berisha için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. 
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Kicker'de yer alan habere göre ise, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Augsburg'un 2022-2023 sezonunda mali zarara uğraması muhtemel olduğu için kar edebileceği oyuncuları satmayı planladığı aktarıldı.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Alman ekibinin, Berisha için 20 milyon euro'luk bir gelir beklediği iddia edildi.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berisha'nın şu anki piyasa değeri Transfermarkt'e göre 12 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Kariyerinde bir sonraki adımı atmak isteyen Berisha'nın da bu duruma açık olduğu iddia edildi. Sezon sonunda Berisha'nın istediği takımlardan teklif gelmesi ve bu teklifin Ausburg'un beklentilerine uymasıyla kulüpten ayrılmasına izin verilecek.
  • Mergim Berisha için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Augsburg forması altında şimdiye kadar 21 maça çıkan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Augsburg'taki gösterdiği başarılı performansıyla Alman Milli Takımı'na da seçildi.

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