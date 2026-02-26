Meriç'te pik seviyesi geride kaldı

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir taşkınlara neden olmuş, çok sayıda köy yolu ile tarihi köprü ulaşıma kapanmış, binlerce dekar tarım arazisi su altında kalmıştı.

AA'da yer alan habere göre yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar yükselerek yaklaşık 100 kat arttı. Zirve seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 111 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Su seviyesindeki gerilemeyle, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası'nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde su yavaş yavaş çekiliyor.

Meriç Nehri'nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Böylece nehrin debisi yaz ortalamasına göre yaklaşık 40-50 kat artış gösterdi. Pik seviyenin ardından gerileyen nehrin debisi, son olarak 1000 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Debideki düşüşle birlikte nehir için ikaz seviyesi "sarı"ya indirildi.