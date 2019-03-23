BURAK YILMAZ: ÇOK MUTLUYUZ

A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Türkiye'nin ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. "Çok mutluyuz" diyen golcü oyuncu, "3 puanla başlamak önemliydi. 6 puan yaparsak güvenimiz yerine gelir. Fransa maçına daha güvenli çıkarız. Çok iyi başladık. Çok şükürler olsun." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: BU MAÇLARI KAZANMAK LAZIM



Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Arnavutluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu tür maçların önemine değinen Emre Belözoğlu "Geçmişte ne yazık ki turnuvalara, böyle maçları kazanamayarak gidemedik. O yüzden çok önemliydi. Elimizden geldiğince hocalarımızla, arkadaşlarımızı bu yönde motive etmek istedik. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu turnuvalara gitmek için böyle maçları kazanmak lazım. 2 maçta 6 puan hedeflemiştik. Moldova maçını seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Bugün oğlumun doğum günüydü. Ona da küçük bir doğum günü hediyesi vermiş oldum. Önümüzde 3 gün var, oturup konuşacağız doktorlarımızla ve hocalarımızla. Ben olmasam da Eskişehir'de kazanacağız" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR

Milli takımda ilk 11'de oynadığı ilk maç olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Bana bu şansı verdiği için Şenol Güneş'e çok teşekkür ediyorum. İlk 11'de oynadığım maçta galibiyet almak benim için gurur verici. Her çocuğun hayalidir A Milli Takım formasını giymek. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Maç için de yorum yapan Merih, "Allah'a şükürler olsun ki kazandık. Moldova maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.