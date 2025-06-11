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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral: Bozkurt pozunu Aziz Sancar istedi - Futbol Haberleri

        Merih Demiral: Bozkurt pozunu Aziz Sancar istedi

        A Milli Takımımızın stoperi Merih Demiral, Meksika maçının ardından yaptığı Bozkurt işaretine ilişkin, "Bozkurt pozunu Aziz Sancar istedi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 07:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 07:20
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        "Bozkurt pozunu Aziz Sancar istedi"
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        A Milli Futbol Takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, Meksika'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "MAÇ BİRAZ GERGİNDİ"

        "Milli formayla sahaya çıkınca hazırlık, resmi maç fark etmiyor. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de karşılık verdik."

        "TECRÜBE OLDU"

        "Mental açıdan sezon sonrası kamp zordu biraz. Milli takıma gelince herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Maçlar ve antrenmanlarda tecrübe kazandık. Herkes mutlu. Güzel tecrübe oldu. Yeni sezona da en iyi şekilde başlangıç yaparız inşallah."

        "AZİZ SANCAR İLHAM KAYNAĞI BİRİSİ"

        "Aziz Sancar Hoca çok değerli bir insan. Gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüelim diken diken oluyor, çok değerli biri. Maçtan önce geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. İlham kaynağı birisi."

        "BOZKURT POZUNU AZİZ SANCAR İSTEDİ"

        "Takım olarak, başkanımız ve futbolcular olarak gerekli katkıyı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Çok değerli bir insan. Onu tanıdığımız için çok gururluyuz. Çok değerli bir insan, hem Türkçü hem milletini çok seven sayan bilim insanı. Vakıfta Mardin'den İznik'ten şeyler vardı. Ülkesini seven milliyetçi bir insan. Bozkurt pozunu kendi istedi. Çok mutluyuz."

        "NİCE BAŞARILAR NASİP OLUR"

        "Kim oynarsa oynasın herkes elinden geleni yapıyor. Yaş ortalaması olarak genciz. Milletimizin gurur duyduğu bir milli takım var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli forma altında inşallah nice başarılar nasip olur."

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