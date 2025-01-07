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        Haberler Spor Futbol Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgü - Futbol Haberleri

        Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgü

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:58
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        Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgü!
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        Suudi Arabistan temsilcilerinden Al Ahli'de top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        FATİH TERİM'E ÖVGÜ

        Milli stoper, "Fatih Terim ile iki gün önce konuştuk. O harika bir insan. Türkiye ve İtalya'da yaptıklarıyla harika bir hoca. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Herkes onu rol model olarak görüyor. Al Shabab için burada olmasından dolayı çok mutluyum. Bence Al Shabab ve Suudi futbolu için harika işler yapacak. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

        EURO2008'de Fatih Terim'i izlediğini söyleyen Merih Demiral, "Orada harika şeyler yaptı. Gerçekten çok iyiydik. 9-10 yaşlarındaydım. Yüzümü kırmızı-beyaza boyadığımı hatırlıyorum. Her şey çok çılgıncaydı. Bu yüzden onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum." sözlerini sarf etti.

        RAKİP OLACAKLAR

        Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ile Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecekler.

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