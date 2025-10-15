Merih Demiral için flaş gelişme: Görüşmeler başladı!

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral dün gece Türkiye Milli Takımı adına iki gol attı. Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte birçok kulübün listesinde yer alıyor. Ancak Al Ahli, sözleşmesini uzatmayı öncelik haline getirdi. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.