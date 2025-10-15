Merih Demiral için flaş gelişme: Görüşmeler başladı!
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Son dönemlerde performansıyla dikkat çeken milli savunmacıyı transfer etmek için birçok takımın devreye girdiği iddia edilirken, Al Ahli'nin yeni sözleşme için masaya oturduğu aktarıldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral dün gece Türkiye Milli Takımı adına iki gol attı. Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte birçok kulübün listesinde yer alıyor. Ancak Al Ahli, sözleşmesini uzatmayı öncelik haline getirdi. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki savunmacı, bu sezon gösterdiği performansla Suudi Arabistan'da dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Al Ahli'nin kısa süre içinde oyuncuyla yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor.