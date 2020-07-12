İtalyan ekibi Juventus'a forma giyen milli yıldız Merih Demiral, 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı. Ocak ayında çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Demiral, takımının Sassuolo ile yapacağı maç öncesi gerçekleştirilen idmanında, grupla çalışmalara başladığı açıklandı.
22 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1-2 hafta içinde resmi müsabakaya da çıkması bekleniyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR