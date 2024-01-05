Merih Demiral ikinci kez baba oluyor - Magazin haberleri

Merih Demiral ikinci kez baba oluyor - Magazin haberleri

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Sezon başında İtalya'nın Atalanta takımından Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına transfer olan Merih Demiral ile 2021'de evlendiği İsviçreli model Heidi Lushtaku bir kez daha anne - baba olacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.