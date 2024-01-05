Merih Demiral ikinci kez baba oluyor
Milli futbolcu Merih Demiral, ikinci kez baba olacak. Demiral; müjdeli haberi, "Bebek 2024 geliyor" diyerek duyurdu
Sezon başında İtalya'nın Atalanta takımından Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına transfer olan Merih Demiral ile 2021'de evlendiği İsviçreli model Heidi Lushtaku bir kez daha anne - baba olacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.
Nisan 2022'de ilk kez anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çift, dünyaya gelen oğullarına Kais Ömer adını vermişti.
İKİNCİ BEBEK GELİYOR
Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, yeniden anne - baba olacaklarını Hernandez Edgar'ın objektifine poz vererek duyurdu. Çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Bebek 2024 geliyor" dedi.