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        Haberler Spor Futbol Merih Demiral: Türk bayrağını futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil etmek istiyorum - Futbol Haberleri

        Merih Demiral: Türk bayrağını futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil etmek istiyorum

        Merih Demiral, 'FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 futbolcudan biri oldu. Milli futbolcumuz, bu programa katılan ilk Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:27
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        "Genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum"
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        Milli futbolcu Merih Demiral, FIFA’nın hayata geçirdiği ve dünya çapında sadece 40 futbolcunun yer aldığı FIFA Players Executive Programme'a kabul edilen ilk Türk futbolcu oldu. Merih Demiral, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve bunu çok istiyorum. Bunun eksikliği zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor" dedi.

        Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrim içi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor. 27 yaşındaki millî futbolcu aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.

        FIFA’nın başlattığı bu özel program, futbolcuların saha dışındaki yaşamlarını desteklemeyi ve futbol yönetimi alanında hem kadın hem erkek oyuncu ve antrenörlerin üst düzey pozisyonlara hazırlanmasını amaçlıyor. Program, futbolcuların emeklilik sonrası geçiş sürecine mental sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda destek olmayı hedefliyor. Futbol kariyerlerinin kısa oluşu, sakatlık riski ve sınırlı finansal güvenceye dikkat çeken FIFA, bu eğitimle oyuncuların geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmalarını istiyor. Bu prestijli programa Türkiye'den kabul edilen ilk futbolcu olan Demiral, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        MERİH DEMİRAL: TÜRK BAYRAĞINI FUTBOLUN KARAR VERİCİ MEKANİZMALARINDA DA TEMSİL EDEBİLMEK ÖNEMLİ

        Türk bayrağını karar verici mekanizmalarda temsil etmenin önemini vurgulayan Merih Demiral, “Futbolculuk kariyerim devam ederken, bir yandan da geleceğe hazırlanmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu program sayesinde futbolun yönetimsel tarafını en yetkin isimlerden öğrenme fırsatı bulmak, benim için önemli bir adım. Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve eksikliğini zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

        "ÖZELLİKLE GENÇ TÜRK FUTBOLCULARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

        Programda yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizen Merih Demiral, genç futbolculara örnek olmak istediğini de söyledi. Demiral, “Bu programa Türkiye’den katılan ilk futbolcu olmak büyük bir onur. Özellikle genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir sektör. Bu sektörün içinde yer alarak, gençlere ‘kendinizi sadece sahaya değil, hayatın her alanına hazırlayın’ mesajını vermek istiyorum. Aktif kariyerim devam ederken böyle bir adım atmak, futbol sonrası için sağlam bir temel oluşturacak ve böylece farklı bir yol da açmak istiyorum” dedi.

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