Merih'li Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia’yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli’de Hawsawi, 68’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5’inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Al-Ahli, 96’ncı dakikada Albirakan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi’nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral, bu organizasyonu üst üste iki kez kazanan ilk Türk futbolcu unvanını aldı.