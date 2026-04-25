        Haberler Spor Futbol Merih'li Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu

        Merih'li Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu

        AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatmalarında Japonya ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek zafere ulaştı. Üste üste 2. kez organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Al Ahli'nin golünü 96. dakikada Firas Albirakan attı. Al Ahli'de 68'de Zakaria Al Hawsawi ile 90+5. dakikada Mohammed Abdulrahman, kırmızı kart gördü. Milli futbolcumuz Merih Demiral, bu organizasyonu üst üste iki kez kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:30 Güncelleme:
        Merih'li Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu!

        Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia’yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

        AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi.

        Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli’de Hawsawi, 68’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5’inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

        Al-Ahli, 96’ncı dakikada Albirakan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi’nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

        MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

        Milli futbolcumuz Merih Demiral, bu organizasyonu üst üste iki kez kazanan ilk Türk futbolcu unvanını aldı.

