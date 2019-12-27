Merkel'in Ankara gündemi kalabalık

HABERTURK.COM

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Şansölye Angela Merkel'in gelecek ay Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Habere göre Merkel Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

Görüşmenin ana gündem maddeleri mülteci krizi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin asker göndermeyi planladığı Libya olarak sıralanıyor.

Habere göre Başbakan Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişeli. Merkel'in Türkiye'nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında artan mülteci sayısından dolayı endişe duyduğu söyleniyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Pazar günü Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, ancak Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.