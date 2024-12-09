Gözler, Aralık faiz kararı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Kasım ayında faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merak ediliyor. Konu hakkında daha önce açıklama yapan Merkez Başkanı Fatih Karahan, 'sıkı para politikası kararını sürdüreceklerini' ifade etmişti. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanaca, PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...