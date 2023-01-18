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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak 2023 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak. Son toplantıda politika faizi yüzde 9'da sabit bırakılmıştı. Ekonomi gündemini takip edenler Merkez Bankası faiz kararı beklentisini sorguluyorlar. İşte Ocak 2023 Merkez Bankası toplantı tarihi...

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  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Senenin ilk Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından faiz kararı açıklanacak. İşte Ocak 2023 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve toplantı tarihleri...
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    OCAK 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

    Bloomberg HT Araştırma’nın Ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutması bekliyor.

    19 Ocak Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu.

    En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    Ankete katılan kurumlardan 8 tanesi yıl sonuna dair beklenti paylaştı. Tahminler, 2023 yıl sonunda faizin yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. En düşük beklentiyi veren kurum yüzde 5, en yüksek beklentiyi veren kurum yüzde 28 tahminini paylaştı.

    2022 yılı Aralık ayında 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 21 seviyesinde gerçekleşiyordu.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023 

    19 Ocak 2023

    23 Şubat 2023

    23 Mart 2023

    27 Nisan 2023

    25 Mayıs 2023

    22 Haziran 2023
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Ocak TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

    20 Temmuz 2023

    24 Ağustos 2023

    21 Eylül 2023

    26 Ekim 2023

    23 Kasım 2023

    21 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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