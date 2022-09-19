Merkez Bankası Eylül ayı toplantı tarihi birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomiyi ve piyasaları yakından ilgilendiren TCMB PPK toplantısı faiz kararının ne olacağı merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK toplantısı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşecek toplantının tüm detaylarını sizler için derledik. İşte detaylar...