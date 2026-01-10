Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 Ocak Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti. Ocak ayında açıklanacak faiz kararı ile birlikte politika faizi yeniden belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Giriş: 10.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:01
        Merkez Bankası faiz kararının açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor. İç piyasalara yön veren politika faizi Merkez Bankası tarafından bu ay yeniden belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

