        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Nisan TCMB faiz oranları

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Nisan TCMB faiz oranları

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan 2026 faiz kararı öncesinde piyasaların odağı bir kez daha Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, politika faizinde değişiklik olup olmayacağını merak ederken açıklanacak kararın döviz, altın ve mevduat piyasaları üzerinde belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. Takvimde yer alan kritik toplantı tarihi yaklaşırken "Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:18 Güncelleme:
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı resmi takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında atacağı yeni adım, sadece finans çevrelerini değil, reel sektörü de yakından ilgilendiriyor. Yılın üçüncü çeyreğine girilirken verilecek bu mesajlar, makroekonomik dengeler için belirleyici olacak. Detaylar haberimizde

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası, faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba (bugün) 14.00'te açıklanacak.

        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

        MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.

        Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
