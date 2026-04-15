Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentileri ne yönde?

        2026 Nisan ayına girilirken piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına yöneldi. Bir önceki toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapılmamasının ardından, bu ay gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TCMB Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararına ilişkin beklentiler artarken, piyasaların odağı yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Enflasyon verileri ve beklenti anketlerinden gelen sinyaller doğrultusunda şekillenecek kararın, döviz kuru ve altın gibi finansal araçlar üzerinde belirleyici etkiler oluşturması bekleniyor. Peki, TCMB Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        2

        MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl içerisindeki üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Nisan 2026’da yapılacak. Toplantının ardından Nisan ayına ilişkin faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

        3

        FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Bloomberg HT'nin faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Nisan’da gerçekleşecek toplantısında faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
