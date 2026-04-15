Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentileri ne yönde?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir." diyen Bahçeli, "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil, bir bilek güreşi mevcuttur." ifadelerini kullandı