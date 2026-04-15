Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentileri ne yönde?
2026 Nisan ayına girilirken piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına yöneldi. Bir önceki toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapılmamasının ardından, bu ay gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TCMB Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl içerisindeki üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Nisan 2026’da yapılacak. Toplantının ardından Nisan ayına ilişkin faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.
FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Bloomberg HT'nin faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Nisan’da gerçekleşecek toplantısında faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.