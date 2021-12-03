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Haberler Döviz Merkez'den dolara bir müdahale daha
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Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

Merkez Bankası kurdaki hareket sebebiyle satış yoluyla döviz piyasasına doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Müdahaleyle dolar/TL 13.88'den 13.40'a kadar geriledi. Ancak kısa bir süre sonra yeniden 13.60'ın üzerine çıktı. Merkez, 2 gün önce dolar benzer seviyeye çıktığında da müdahalede bulunmuştu

Merkez'den dolara bir müdahale daha
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'ndan dolara bu haftaki 2. müdahale geldi. Bankadan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Müdahaleyle dolar/TL 13.88'den 13.40'a kadar geriledi. Ancak kısa bir sürenin ardından yeniden 13.60'ın üzerine çıktı.

Dolar bugüne 13.72 liradan başlamış, sabah saatlerinde ise 13.60 liraya gerilemişti. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 21.3 ile beklentileri aşmasıyla yönünü yukarı çeviren dolar 13.88 liranın üzerini gördü. Tam bu esnada Merkez'in müdahalesi geldi.

7 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Merkez Bankası 2 gün önce de 7 yılın ardından ilk kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahale etmişti.

Benzer şekilde 2 gün önceki satış da doların 13.88 liraya gelmesinin ardından yapılmıştı.

Kaynaklar, TCMB'nin 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önceki müdahalenin ardından yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise dün yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda konuyla ilgili olarak "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir" açıklamasında bulundu.

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