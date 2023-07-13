Merkez'in faiz kararı öncesi geri sayım! Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası Temmuz ayı fiaz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler artırılacak mı? Bu iki sorunun cevabı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde merak edilipm araştırılıyor. Bir önceki faiz kararının açıklanmasında yapılan açıklama ise yeni kararla ilgili önemli ipuçlarını verdi. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararıyla iligli detaylar...