Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 824,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 986,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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