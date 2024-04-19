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        Haberler Yaşam Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu bitiş tarihi

        Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu bitiş tarihi

        Merkür Retrosu bitiş tarihi Astroloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Merkür, zodyağın ilk burcu olan Koç burcunda retro yapıyor. Merkür Retrosuna Güneş tutulmasının da eşlik etmesi insanların hayatında dönüm noktası yaşaması ihtimalini beraberinde getirdi. İşte, "Merkür retrosu ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:36
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        Gezegenlerin hareketlerinden etkilenen burçlar, Merkür Retrosu'nda etkilenmeye devam ediyor. Koç burcunda gerçekleşen Merkür Retrosu 1 Nisan'da başladı. Yılın ilk Merkür Retrosu'nun bitiş tarihi araştırması sıklaştı. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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        MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

        1 Nisan'da Koç burcunda başlayan Merkür Retrosu 25 Nisan'da bitecek.

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        MERKÜR RETROSU KORUYUCU ETKİDE OLACAK

        İnci Gücen'in yazısına göre; güçlü başlangıçlara ilerleyeceğimiz, gücümüzü hatırlayacağımız bu tutulma döngüsünde; ani kararlar almamak, doğru planlamalar yapmak ve düşünerek hareket edebilmek için bu Merkür Retrosu aslında koruyucu etkide olacaktır.

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        Bu süreçte; sabırsız, dürtüsel, fevri, öfkeli çıkışlar yapmamaya, fazla özgürlükçü, bencil söylemlerde bulunmamaya, kapıları sert kapatmamaya, aşırı çocuksu veya duygusal tepkiler vermemeye, kavga ve çatışmalı ortamlara girmemeye, diğerlerinin yaşamına müdahale etmemeye dikkat etmeliyiz.

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        Adım atmak, başlangıçlar yapmak yerine bu dönemi tasarlamak, planlamak, tamamlamak ve bir şeyleri geçmişte bırakmak için değerlendirmeliyiz.

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