Mermi bekçinin kafasını sıyırdı
Olay, İstanbul Sütlüce'de meydana geldi. Motosikletli kişi Sütlüce sahilinde gezerken havaya ateş etti. Mermi bekçinin kafasını sıyırdı. Silahlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 16.08.2023 - 23:58
Olay, İstanbul Sütlüce'de meydana geldi.
Motosikletli kişi Sütlüce sahilinde gezerken havaya ateş etti.
O anlarda orada olan görev istirahatli 1 bekçi ve 3 polis, o kişiyi uyardı.
Teslim olmayan şahıs silahla ateş etmeye devam etti.
Mermi bekçinin kafasını sıyırdı.
Silahlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.