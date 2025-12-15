Merriam-Webster sözlüğüne göre yılın kelimesi, 'slop' oldu

Merriam-Webster, kamuoyunda öne çıkan toplumsal ve kültürel eğilimleri yansıtan bu yılın kelimesini açıkladı.

Sözlüğün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yılın kelimesi seçilen 'slop', genellikle yapay zeka yoluyla, çok miktarda üretilen düşük kaliteli dijital içerik olarak tanımlanıyor.

Sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkan absürt videolar, tuhaf reklam görselleri, ucuz propaganda, gerçek gibi görünen sahte haberler, yapay zeka tarafından yazılmış niteliksiz kitaplar bu kapsama giriyor.

Uzmanlara göre slop kelimesi, yapay zekanın yarattığı tehditlere karşı korkudan ziyade alaycı bir ton taşıyor. Sözcüğün, insan yaratıcılığının yerini almaya çalışan yapay zekaya yönelik eleştirel bir mesaj verdiği belirtiliyor.

Kelimenin kökeninin 1700'lü yıllara uzandığı, ilk olarak 'yumuşak çamur' anlamında kullanıldığı, 1800'lerde ise 'hayvan yemi artığı' ve daha genel olarak 'değeri olmayan şey' anlamını kazandığı kaydediliyor.

YILIN DİKKATİ ÇEKEN DİĞER İFADELERİ

Merriam-Webster, 2025 için belirlediği öne çıkan diğer kelime ve ifadelerini de açıkladı.