Mersin Büyükşehir'den "Sabah Sporu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında sabah sporu yapan Mersinlilere haftanın beş günü eşlik etmeye devam ediyor.

"Harekete Devam" sloganı ile hafta içi her gün sahilde vatandaşlara sabah sporu yaptıran Büyükşehir ekipleri; ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarını, müzik eşliğinde ve eğlenceli kardiyo çalışmalarıyla devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah sporları 06.30'da Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Babil Su Sporları Merkezi önü, Galatasaray Meydanı, Panayır Kafe önü, Fenerbahçe Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Tarsus Atatürk Parkı ile Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi önünde başlıyor.

Aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunan etkinlik, Mersinlilerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Her yaştan katılımcının yer aldığı sabah sporlarına ilgi her gün artarken, vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Jimnastik Antrenörü olarak görev yapan Çiğdem Gökaşar, şunları söyledi:

"Biz buraya uykulu geliyoruz, ama buraya geldikten sonra manzara, atmosfer ve insanların neşesi bizi hareketlendiriyor. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz ve artık aile gibi olduk. Dışarıdan çok güzel göründüğümüz için, her gelen mutlaka bir şeyler soruyor ve bize katılıyor. Spor katılan herkese iyi geliyor. Herkesin bir yeri ağrıyor ve bir şeyden şikâyet ediyor. Ama spor bittikten sonra rahatladıklarını, rahat yürüyebildiklerini ve daha rahat hareket edebildiklerini söylüyorlar. Tabi ki bu bizler için çok önemli. Bizim buradaki amacımız, insanlara sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak. Gelmek isteyen herkesi bekleriz."