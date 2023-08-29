Mersin'de gömülen deniz canlılarının iskeletleri müzede sergilenecek

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Müzenin resmi açılışını yapmak istediklerini ifade eden Yaşar, "Burayı çok önemsiyoruz. Üniversitemizin bütçesi ve projelerle buraya her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Müzeyi en kısa zamanda açacağız" diye konuştu.