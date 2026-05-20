Mersin'de ırmakta cansız beden bulundu
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı'nda 41 yaşındaki Ümit Başak'ın cansız bedeni bulundu
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 00:29 Güncelleme:
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bir erkeğe ait cansız bedenin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Su yüzeyindeki cansız beden, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. DHA'nın haberine göre, yapılan incelemede cansız bedenin Ümit Başak'a (41) ait olduğu tespit edildi.
Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ