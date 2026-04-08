Mersin'de kaza! Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

İHA'daki habere göre kaza; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak takla attı.

KAYALARA ÇARPTI

Takla atan otomobil yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada aracın sürücüsü Uzman Çavuş Fatih Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Aynı araç içerisinde bulunan T.K. (29) ve F.A. (23) ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.