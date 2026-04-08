        Mersin'de kaza! Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Mersin'de kaza! Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin kayalara çarpması kaza meydana geldi. Kazada sürücü Uzman Çavuş Fatih Kılıç olay yerinde, yolcu Elif Karabacak ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Uzman çavuş kazada can verdi
        Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        İHA'daki habere göre kaza; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak takla attı.

        KAYALARA ÇARPTI

        Takla atan otomobil yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kazada aracın sürücüsü Uzman Çavuş Fatih Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Aynı araç içerisinde bulunan T.K. (29) ve F.A. (23) ise yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

