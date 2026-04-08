Mersin'de kaza! Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin kayalara çarpması kaza meydana geldi. Kazada sürücü Uzman Çavuş Fatih Kılıç olay yerinde, yolcu Elif Karabacak ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 08.04.2026 - 11:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
İHA'daki habere göre kaza; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak takla attı.
KAYALARA ÇARPTI
Takla atan otomobil yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada aracın sürücüsü Uzman Çavuş Fatih Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Aynı araç içerisinde bulunan T.K. (29) ve F.A. (23) ise yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
