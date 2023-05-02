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Mersin'de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6'sı öğrenci 7 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı

Mersin'de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6'sı öğrenci 7 yaralı
DHA

Kaza, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi´nde meydana geldi.

Ortaokul öğrencilerini taşıyan Fatih Yılmaz (44) idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen minibüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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