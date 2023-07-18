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        Mersin'de tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

        Mersin'de bir marketin önündeki gruba, tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenlendi. Olayda Orhan Süle hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:30
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        Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Mersin'de, market önündeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Olay, dün merkez Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde yaşandı.

        Orhan Süle (32), Abdullah Ç. (33) ve Nuri B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi.

        İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. ve Nuri B. ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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