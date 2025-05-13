Mersin'de taksi refüje çarptı: 2 ölü
Mersin'in Mezitli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, refüje çarptı. Feci kazada takside bulunan 2 kişi öldü
Mezitli ilçesinde S.G. idaresindeki taksi, Davultepe Mahallesi D-400 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Refüjdeki ağaçlara çarparak duran taksiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu N.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.