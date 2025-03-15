TIR kaçış rampasından şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'ın kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü
Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikametinde ilerleyen M.A.M. idaresindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Damlama bölgesi 4. kaçış rampasına yöneldi.
TIR, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada TIR sürücüsü M.A.M ile TIR'da yolcu olarak bulunan R.M. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.