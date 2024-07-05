Kötü kokunun ardından ekipler eve girdi!
Mersin Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesine giren polis ve itfaiye ekipleri, 64 yaşındaki İrfan Öztürk'ün cesediyle karşılaştı. Öztürk'ün ölüm nedeni otopsiyle belli olacak
Mersin'de olay bugün sabah saatlerinde yaşandı. Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki daireden kötü kokular yayılınca, diğer dairede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
POLİS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BİR BEDEN BULUNDU
İtfaiyenin yardımıyla içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan İrfan Öztürk'ün cansız bedenini buldu.
CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi için Öztürk’ün cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.