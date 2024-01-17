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        Mersin'de 431 polis ile, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 21 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:15
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        Mersin'de 431 polis ile, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 21 gözaltı (2)
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        21KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde (Eroin, metamfetamin, esrar, bonzai), 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, suçtan elde edilen 45 bin 500 TL ele geçirildi. Operasyonda aralarında 0-5 yıl arası aranması bulunan 9, 15- 20 yıl arası aranması bulunan 1 şüpheli olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

        Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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