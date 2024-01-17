Mersin'de 431 polis ile, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 21 gözaltı (2)

21KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde (Eroin, metamfetamin, esrar, bonzai), 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, suçtan elde edilen 45 bin 500 TL ele geçirildi. Operasyonda aralarında 0-5 yıl arası aranması bulunan 9, 15- 20 yıl arası aranması bulunan 1 şüpheli olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.