ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 94-98
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık.
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Elizabeth Williams 13, Virag Kiss 11, Melis Gülcan, Marina Mabrey 36, Laura Cornelius 3, Derin Kaya 14, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth 3, Meltem Avcı
NESİBE AYDIN: Feride Şevval Akalan 21, Jessica Thomas 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10, Alaina Denise Coates 23, Katarına Zec 13
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
DEVRE: 48-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55
NORMAL SÜRE: 77-77
1'İNCİ UZATMA: 84-84
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11´inci haftasında ÇBK Mersin, normal süresi 77-77 sona eren ve iki kez uzayan karşılaşmada Nesibe Aydın'a 98-94 mağlup oldu. ÇBK Mersin mücadeleye; Asena Yalçın, Elizabeth Williams, Marina Mabrey, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth beşlisi ile çıktı. ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşılaşmasının normal süresi 77-77 sona erdi. İlk 5 dakikalık uzatma 84-84 tamamlandı. İkinci 5 dakikalık uzatmada Nesibe Aydın rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleden 98-94 galip ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Yenişehir - Mustafa ERCAN
2024-01-20 20:42:46
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