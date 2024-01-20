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        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 94-98

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:45
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        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 94-98
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık.

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Elizabeth Williams 13, Virag Kiss 11, Melis Gülcan, Marina Mabrey 36, Laura Cornelius 3, Derin Kaya 14, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth 3, Meltem Avcı

        NESİBE AYDIN: Feride Şevval Akalan 21, Jessica Thomas 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10, Alaina Denise Coates 23, Katarına Zec 13

        1'İNCİ PERİYOT: 24-19

        DEVRE: 48-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55

        NORMAL SÜRE: 77-77

        1'İNCİ UZATMA: 84-84

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11´inci haftasında ÇBK Mersin, normal süresi 77-77 sona eren ve iki kez uzayan karşılaşmada Nesibe Aydın'a 98-94 mağlup oldu. ÇBK Mersin mücadeleye; Asena Yalçın, Elizabeth Williams, Marina Mabrey, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth beşlisi ile çıktı. ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşılaşmasının normal süresi 77-77 sona erdi. İlk 5 dakikalık uzatma 84-84 tamamlandı. İkinci 5 dakikalık uzatmada Nesibe Aydın rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleden 98-94 galip ayrıldı. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Yenişehir - Mustafa ERCAN

        2024-01-20 20:42:46

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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