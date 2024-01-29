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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        MERSİN'de lastiği patlayıp demir bariyerlere çarpan otomobildeki Kübra Öge (29) öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:05
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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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        MERSİN'de lastiği patlayıp demir bariyerlere çarpan otomobildeki Kübra Öge (29) öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu Tarsus Yeni Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Adana'dan Mersin'e doğru giden Ömer Aslan yönetimindeki 33 AVK 97 plakalı otomobili, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki Kübra Öge hayatını kaybederken, sürücü Ömer Aslan ile Sevgi Yaren Elçi ve Abdullah Öge yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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