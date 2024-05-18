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        Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı

        MERSİN'de polis tarafından kara para aklanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:30
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        Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı
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        MERSİN'de polis tarafından kara para aklanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 4 daire ve aralarında lüks otomobillerin de olduğu 12 araca da el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kara para aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartları ile elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı belirlendi. KOM ekipleri, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, 10 şüpheli ve 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adresler de yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 otomobile el konuldu. Araçlardan 6’sı hakkında fiili el koyma işlemi başlatılırken, bunlardan 5'i Emniyet Müdürlüğüne getirildi, 1'i için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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